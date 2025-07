Assemblée nationale : début de l’examen de la loi de « l’enveloppe jaune »

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a ouvert les discussions autour du projet de loi sur les syndicats, appelée loi de « l’enveloppe jaune », qui vise à limiter l’action en dommages-intérêts du patronat à l'encontre des grévistes. La commission permanente de l’Environnement et du Travail a constitué une sous-commission, à l’initiative du Minjoo, afin d’en entamer l’étude.Une réunion d’urgence a également été tenue entre le gouvernement et le parti au pouvoir, pour débattre des mesures qui entendent restreindre le champ des grèves légales et qui avait suscité une vive opposition des syndicats. Ils sont convenus de soumettre à l’examen parlementaire un texte reprenant des dispositions similaires à celles du projet de loi sur lequel l’administration précédente avait opposé son veto.La formation présidentielle a affirmé que le texte était destiné à garantir les droits des travailleurs et a exprimé sa volonté de le faire adopter durant la session parlementaire extraordinaire en cours. Jeon Hyun-hee, membre du comité suprême du parti, a déclaré qu’il était nécessaire de rompre avec un système dominé par la recherche du profit, tout en appelant à accélérer le processus législatif.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a, quant à lui, dénoncé une tentative de légaliser les grèves illégales et a demandé l’arrêt immédiat de la procédure. Son président du comité d'intervention d'urgence, Song Eon-seok, a critiqué la mesure en la qualifiant de « loi attribuant une licence aux grèves illégales en excluant toute possibilité de recours en indemnisation ».