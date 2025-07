Droits de douane : les Etats-Unis et l’UE conviennent d’un taux de 15 %

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) sont parvenus, dimanche, à conclure un accord commercial, à quatre jours de la fin de la suspension des tarifs réciproques américains.Le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont trouvé un terrain d'entente au terme de négociations ardues. Washington a réduit le taux des tarifs réciproques imposés sur les produits européens importés, le faisant passer de 30 à 15 %. Les droits de douane sectoriels sur les voitures ont également été revus à la baisse, passant de 25 à 15 %, soit le même niveau que celui appliqué aux importations japonaises.En contrepartie, l’UE s’est engagée à investir 600 milliards de dollars aux Etats-Unis, un montant supérieur à celui promis par le Japon. Elle a en outre accepté d’acheter de l’énergie américaine à hauteur de 750 milliards de dollars, ainsi que d’importantes quantités d’équipements militaires.L’administration Trump poursuit ses négociations avec plusieurs autres pays partenaires, dont la Corée du Sud, la Suisse et Taïwan, sans que leur issue ne soit encore certaine.Dans ce contexte, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a de nouveau souligné que les droits de douane entreront en vigueur dès le 1er août, tout en laissant la possibilité de poursuivre les négociations après cette date. Le haut responsable américain a également indiqué que de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs, instaurés en vertu de la section 232 de la Loi sur l’expansion du commerce, seraient dévoilés d’ici deux semaines. Une annonce attendue avec inquiétude par les acteurs du secteur des puces, l’un des principaux produits d’exportation sud-coréens vers les Etats-Unis, aux côtés des automobiles.