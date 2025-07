Taekwondo : succès sud-coréen aux championnats d’Asie juniors 2025

Photo : YONHAP News

Les jeunes espoirs du taekwondo sud-coréen ont réalisé une performance historique en décrochant les titres masculin et féminin, une première en dix ans.Hier, la Fédération sud-coréenne de taekwondo des collégiens et lycéens a annoncé que la délégation nationale avait pris la tête au classement général, tant chez les garçons que chez les filles, lors des Championnats d’Asie juniors 2025, organisé les 25 et 26 juillet à Kuching, en Malaisie.Au total, 406 athlètes venus de 36 pays asiatiques ont participé à la compétition. La Corée du Sud s’est imposée dans les deux tableaux, avec un total de huit médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze. Les garçons ont remporté quatre médailles d’or, une d’argent et deux de bronze, tandis que les filles ont décroché quatre médailles d’or, une d’argent et une de bronze. Il s’agit du premier doublé sud-coréen depuis l’édition 2015 à Taïwan.Ce succès reflète les efforts continus de la Fédération pour renforcer la compétitivité internationale des taekwondoïstes en herbe. Ces dernières années, elle a modernisé les compétitions nationales en y intégrant des dispositifs techniques et scénographiques proches des standards internationaux, afin de favoriser l’adaptation à la scène mondiale. Elle a également réaffirmé sa volonté d’investir dans un encadrement structuré et tourné vers l’avenir, pour accompagner les jeunes talents jusqu’au plus haut niveau.