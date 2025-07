Photo : YONHAP News

Cha Eun-woo, membre du boys band sud-coréen Astro et acteur, entame aujourd’hui son service militaire obligatoire. Selon son agence Fantagio, il rejoindra la fanfare de l’armée de terre après avoir suivi une formation de base de cinq semaines dans un camp d'entraînement.La veille de son enrôlement, l’artiste s’est adressé à ses fans lors d’un live sur YouTube, apparaissant avec les cheveux fraîchement coupés. Il a confié que c’était étrange de voir se jour arriver et qu’il reviendra en pleine forme.Depuis ses débuts en 2016, Cha s’est fait remarquer avec des titres comme « Breathless » et « Confession ». Il a ensuite mené une carrière parallèle d’acteur, avec des rôles dans des séries telles que « My ID is Gangnam Beauty » ou « Wonderful World ».