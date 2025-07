Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen « Omniscient Reader : The Prophet », avec Ahn Hyo-seop et Lee Min-ho en tête d’affiche, a pris les commandes du box-office national dès son premier week-end.Selon les données du système intégré de billetterie des cinémas, le long-métrage signé Kim Byung-woo a enregistré environ 427 000 spectateurs entre le 25 et le 27 juillet, et dépasse désormais les 627 000 entrées.Tiré du web roman éponyme, ce film d’action fantastique raconte comment une œuvre publiée pendant plus de dix ans devient réalité le jour même de la parution de son dernier épisode. Seul lecteur de cette histoire, Kim Dok‑ja voit son univers prendre vie, et rejoint Yu Jug‑hyeok, le héros du récit, pour survivre dans un monde en ruine.