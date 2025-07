Photo : YONHAP News

Les jours se suivent et se ressemblent en Corée du Sud. Ce mardi, de nouveau, le mercure atteindra des valeurs caniculaires. Ce matin, il fait 28°C à Séoul, Jeonju et Busan, 27°C à Daejeon et Gangneung ainsi que 26°C à Daegu et Gwangju. Cet après-midi, il est prévu 37°C dans la capitale, à Daejeon et Jeonju, 35°C à Gwangju et Gangneung, 36°C à Daegu ainsi que 33°C à Busan.Le ciel restera dégagé sur l’ensemble du territoire toute la journée. Toutefois, des averses soudaines et violentes pourraient survenir dans la région métropolitaine et au nord du Jeolla du Nord.