Pyongyang met en garde Washington contre l’espoir d’un dialogue

Photo : YONHAP News

Après avoir rejeté, lundi, toute proposition de réconciliation de la part de Séoul, Kim Yo-jong a, cette fois, lancé une mise en garde à Washington contre l’idée d’un dialogue avec Pyongyang.Dans un communiqué publié ce mardi par l’agence de presse officielle du régime, la KCNA, la puissante sœur de Kim Jong-un a évoqué que Donald Trump s’était dit ouvert au dialogue avec son grand frère pour parvenir à une dénucléarisation complète du pays. Elle a ensuite déclaré qu’une rencontre resterait un simple espoir tant que la Maison Blanche s'accrochait au passé sans accepter la nouvelle réalité.La numéro deux de facto du pays communiste a affirmé que la situation en 2025 n’était plus comparable à celle de 2018 ou 2019, années au cours desquelles Kim et Trump s’étaient rencontrés à trois reprises. Tout en reconnaissant que leurs relations personnelles n’étaient « pas mauvaises », elle a souligné que toute tentative d’utiliser ces liens pour réaliser l’objectif de dénucléarisation reviendrait à se moquer de l’autre partie.Kim Yo-jong a ensuite déclaré que la reconnaissance de la Corée du Nord en tant que pays doté de l’arme nucléaire et l’acceptation du changement fondamental de l’environnement géopolitique devaient constituer une condition préalable à toute perspective future. Elle a ajouté que toute tentative de nier ce statut serait fermement rejetée.Enfin, la fille de Kim Jong-il a exhorté les Etats-Unis à prendre conscience qu’une confrontation entre deux puissances nucléaires ne serait bénéfique ni pour l’une ni pour l’autre, et à chercher d'autres voies de contact.