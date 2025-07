Maison Blanche : Donald Trump reste ouvert au dialogue avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La Maison Blanche a annoncé hier que son locataire voulait toujours dialoguer avec Kim Jong-un afin de dénucléariser la Corée du Nord. Une annonce faite après la déclaration de la jeune sœur du maître de Pyongyang.Plus tôt dans la journée, Kim Yo-jong a martelé que l’éventuel contact nord-coréano-américain n’est qu’un espoir de Washington. Tout en ajoutant ne pas vouloir nier le fait que les relations personnelles entre Kim III et Trump ne sont pas mauvaises. Le régime a ainsi reconfirmé sa position, selon laquelle il ne mènera pas de négociations avec les Etats-Unis visant sa dénucléarisation.Considérée comme la voix du pouvoir, la numéro deux de facto du régime nord-coréen a toutefois laissé entendre la possibilité de renouer le dialogue pour des raisons autres que le désarmement nucléaire.Pour rappel, l’administration Trump a répété souhaiter voir le royaume ermite abandonner complètement son arsenal atomique et entamer les démarches diplomatiques en ce sens, dont un sommet bilatéral.Interrogée vendredi dernier par un média sud-coréen, la présidence américaine avait répondu que Trump laissait toujours la porte ouverte à des discussions avec le dirigeant nord-coréen. Le même jour, le Trésor américain avait toutefois imposé de nouvelles sanctions contre des entités et des individus du pays communiste suspectés d’être impliqués dans les exportations de personnel en TI.