Yoon ne se présente pas devant l’équipe du procureur spécial

Photo : YONHAP News

L’équipe du procureur spécial Min Joong-ki, chargée d’enquêter sur les accusations visant l’ex-Première dame, Kim Keon-hee, avait prévu d’interroger pour la première fois, aujourd’hui à 10h, Yoon Suk Yeol en tant que suspect. Toutefois, ce dernier ne s’est pas présenté devant les enquêteurs, évoquant ses problèmes de santé.Une convocation lui avait été adressée le 21 juillet dans le cadre des soupçons de violation de la loi sur les élections aux fonctions publiques et d’ingérence dans le processus de désignation des candidats lors des élections partielles de 2022. Le président destitué et son épouse sont accusés d’être intervenus, à la demande de l’intermédiaire politique Myung Tae-gyun, pour que l’ancienne députée Kim Young-sun du Parti du pouvoir du peuple (PPP) obtienne l’investiture. En échange, ils auraient bénéficié gratuitement de sondages réalisés par Myung pendant la campagne présidentielle de 2022.L’équipe spéciale a ouvert une enquête sur cette affaire en perquisitionnant, le 8 juillet, le bureau et le domicile du député Yoon Sang-hyun, chef du comité d’investitures du PPP au moment des faits présumés, ainsi que la résidence de l’ex-élue Kim. La semaine dernière, des perquisitions ont également eu lieu au domicile de l’ancien couple présidentiel et chez Lee Jun-seok, ancien patron de la formation conservatrice et actuel chef du Parti de la réforme.Dimanche, au cours d’un interrogatoire, Yoon a reconnu pour la première fois s’être entretenu avec l’ancien chef de l’Etat au sujet de l’investiture de Kim Young-sun.A la suite du refus de comparution de l’ex-président, l’équipe du procureur Min a adressé une lettre au chef du Centre de détention de Séoul, où il est incarcéré, demandant sa coopération pour que l’accusé se présente à l’interrogatoire reprogrammé demain matin à 10h.