Consultations commerciales : dernière ligne droite

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’efforce de trouver un accord avec les Etats-Unis, avant le 1er août. Passé cette date, et faute d’entente entre les deux parties, une surtaxe pouvant atteindre 25 % pourrait être imposée aux produits « made in Korea » entrant sur le territoire américain.A trois jours de cette échéance, le vice-Premier ministre à l'Economie doit s’envoler aujourd’hui pour Washington, où il doit être reçu jeudi par le secrétaire au Trésor. Initialement, Koo Yun-cheol et Scott Bessent devaient se rencontrer vendredi dernier dans le cadre des discussions « 2+2 », avec les ministres du Commerce des deux pays. Mais le rendez-vous a été annulé au dernier moment en raison d’un agenda urgent de Bessent.Parallèlement, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, Kim Jung-kwan, et son ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo, ont mené, jeudi, des négociations au siège du département du Commerce situé dans la capitale américaine. Avant de les poursuivre dans la résidence privée de son dirigeant, Howard Lutnick, à New York.A cette occasion, les deux ministres auraient proposé un important projet de coopération pour la construction navale, nommé « MASGA : Make American Shipbuilding Great Again », comme le slogan de campagne de Donald Trump. Un projet auquel leur interlocuteur aurait favorablement réagi. Washington continue cependant d’exiger de Séoul qu’il importe davantage de produits agricoles et d’élevage. Des produits sensibles pour le pays du Matin clair.Les pourparlers se sont poursuivis en Ecosse, où Lutnick a rejoint Trump, arrivé vendredi pour un week-end prolongé.