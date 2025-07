Assemblée nationale : la « loi de l’enveloppe jaune » adoptée par la commission de l’Environnement et du Travail

Photo : YONHAP News

Une proposition d’amendement à la loi sur les syndicats, visant à limiter les actions en dommages-intérêts intentées par le patronat contre les grévistes, a été approuvée lundi par la commission parlementaire de l’Environnement et du Travail. Cette adoption a eu lieu alors que les élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, avaient quitté la salle en signe de protestation.Appelée « loi de l’enveloppe jaune », cette législation avait déjà fait l’objet d’un veto de l’ancien président conservateur Yoon Suk Yeol. Le nouveau texte reprend plusieurs dispositions de la version précédente tout en introduisant de nouvelles. Il permet notamment aux sous-traitants de négocier avec leurs employeurs, en dépit de l’absence de lien contractuel direct. Il élargit également les motifs légaux des conflits du travail et plafonne le montant des éventuels dédommagements.Le Minjoo, le parti au pouvoir, prévoit de soumettre ce texte au vote lors d’une séance plénière le 4 août, après son passage devant la commission permanente de la Législation et des Affaires juridiques.