72e anniversaire de l’armistice : Trump met en avant l’alliance avec Séoul

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 72e anniversaire de l’armistice de la guerre de Corée, Donald Trump a publié un message dans lequel il souligne l’engagement des États-Unis pour la défense de la péninsule coréenne et la solidité du partenariat militaire avec la Corée du Sud.Dans un communiqué daté du 28 juillet, le président américain a réaffirmé l’engagement de Washington à protéger le territoire coréen et à coopérer avec Séoul en faveur de « la sécurité, la stabilité, la prospérité et la paix », conformément à sa politique de « paix par la force ». Avant d’insister sur le fait que les deux pays restent unis sous une alliance militaire solide, malgré la persistance, selon lui, du « mal du communisme » en Asie.Le loctaire de la Maison Blanche a rappelé que, plus de 70 ans après, la ligne de démarcation entre les deux Corées demeure dans la zone démilitarisée (DMZ), au-dessus du 38e parallèle et qu’il est fier d’avoir été le premier dirigeant américain en exercice à la franchir en direction du Nord durant son mandat.Enfin, le numéro un des États-Unis a mis en avant la stratégie de « pression maximale » adoptée sous sa première administration à l’égard du royaume ermite, insistant sur les efforts menés pour obtenir des progrès sur la dénucléarisation, la libération d’otages américains, ainsi que le rapatriement des dépouilles de soldats tombés pendant le conflit.