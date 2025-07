Lee Jae Myung organisera une « cérémonie d’investiture populaire » le 15 août

Photo : KBS News

Le 15 août prochain marquera le 80e anniversaire de la Libération de la Corée du joug colonial japonais. A cette occasion, Lee Jae Myung organisera une célébration spéciale en guise de cérémonie d’investiture à la présidence de la République. Baptisée « cérémonie d’investiture populaire », elle se tiendra sur la Place de Gwanghwamun, en plein cœur de Séoul.Cette annonce a été faite hier, lors d’un point presse par le premier secrétaire présidentiel aux affaires politiques. Woo Sang-ho a précisé que cette cérémonie serait l’occasion de rappeler que le peuple est le véritable souverain de la nation, et, pour le chef de l’Etat, d’exprimer sa détermination à œuvrer au développement de la République de Corée pour la placer dans le peloton de tête des pays les plus avancés.Pour rappel, Lee est entré en fonctions le 4 juin, dès le lendemain de l’élection présidentielle anticipée convoquée à la suite de la destitution de son prédécesseur, Yoon Suk Yeol. Faute de temps, une véritable cérémonie d’investiture n’avait pu être organisée, et une simple prestation de serment avait eu lieu. Le nouveau dirigeant avait toutefois promis de tenir ultérieurement un événement spécial réunissant les citoyens.La cérémonie débutera à 20h en présence d’environ 10 000 invités, parmi lesquels des citoyens nés en 1945, année de la Libération, des représentants des 12 entreprises récemment introduites en Bourse, d’anciens militants pour l’indépendance, ainsi que des familles de victimes d’accidents du travail. Le grand public pourra y assister gratuitement depuis les zones extérieures au périmètre de sécurité.Contrairement aux cérémonies d'investiture présidentielle traditionnelles, aucun dirigeant étranger ne sera convié. En revanche, les anciens présidents et les chefs de l’opposition seront invités, à l’exception de Yoon, actuellement en détention.