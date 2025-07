Premier appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères sud-coréen et chinois

Photo : YONHAP News

Hier, les ministres des Affaires étrangères sud-coréens et chinois ont eu leur premier échange téléphonique depuis la prise de fonction de Lee Jae Myung. A cette occasion, Cho Hyun et Wang Yi ont réaffirmé leur volonté commune de faire progresser le partenariat de coopération stratégique.Cho a déclaré que la Corée du Sud attachait une grande importance à ses relations avec la Chine, et qu’elle espérait promouvoir un développement accru de la collaboration en renforçant les échanges de haut niveau, dans une perspective tournée vers l’avenir.De son côté, Wang a estimé que les deux nations devaient être de véritables partenaires de coopération stratégique. Il a également insisté sur la nécessité de préserver la stabilité politique, de maintenir l’indépendance et l’autonomie, ainsi que de favoriser les intérêts mutuels.Les autorités sud-coréennes ont précisé que les deux hommes sont convenus de saisir l’occasion du sommet de l’APEC, prévu à Gyeongju, pour ouvrir une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Ils ont également exprimé leur volonté d’aboutir à des résultats concrets, perceptibles par les citoyens des deux pays, tout en maintenant une dynamique positive dans le dialogue politique.Enfin, le chef de la diplomatie de la Corée du Sud a invité son interlocuteur à effectuer une visite officielle. Celui-ci aurait répondu qu’il envisagerait un déplacement à une date mutuellement convenable.