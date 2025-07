Accidents de travail : Lee appelle à en finir avec des drames évitables

Photo : KBS News

Aujourd’hui, au cours du conseil des ministres, Lee Jae Myung a appelé à la mise en place de mesures fortes pour mettre un terme aux accidents de travail mortels qui continuent de se produire dans le pays.Quelques jours après avoir tenu une table ronde dans l’usine de SPC Samlip, endeuillée par plusieurs décès survenus en milieu professionnel, le président a exhorté les ministres compétents, notamment celui du Travail, à assumer pleinement leurs fonctions en mettant en place un plan de prévention efficace. Il a notamment pointé la récurrence d’incidents graves sur plusieurs sites de POSCO E&C, ainsi que la mort récente d’un ouvrier lors de travaux d’infrastructure.Enfin, le chef de l’État a affirmé que la sécurité devait être considérée comme un devoir fondamental, et non comme un coût, tout en rappelant qu’aucune logique de profit ne saurait justifier la mise en péril de vies humaines. Il a également appelé à en finir avec ces tragédies rétrogrades, et a exprimé le souhait que l’année en cours marque le début d’un effort national pour éradiquer les morts sur le lieu de travail.