Streaming : plus de 20 millions d’utilisateurs en Corée du Sud

Pour le deuxième mois consécutif, en juin, les applications de streaming comptaient plus de 20 millions d’utilisateurs mensuels en Corée du Sud. C’est ce qu’indique un rapport publié, aujourd’hui, par WiseApp·Retail.Selon la société d’analyse de données, ce seuil symbolique a été franchi pour la première fois en janvier 2024. Bien que le chiffre ait ensuite temporairement reculé à 19,32 millions en juin de la même année, il est remonté à 21,21 millions en mai dernier pour afficher 20,89 millions le mois suivant. Ce qui confirme une tendance générale à la hausse de l’usage des services OTT dans le pays.Du côté des parts de marché, le mois dernier, Netflix arrivait en tête (40 %). Elle est suivie par Coupang Play, TVing, Wavve, Disney+, U+ Mobile TV, Laftel, Watcha et SPOTV Now.