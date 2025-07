Météo : nouvelle journée de chaleur

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est Jungbok en Corée du Sud, la deuxième canicule de l’année. Ce jour porte bien son nom puisque la vague de chaleur se poursuit. Ce matin, il fait 29°C à Séoul, 28°C à Daejeon, Jeonju et Busan, 27°C à Gangneung ainsi que 25°C à Gwangju et Daegu. Cet après-midi, il est attendu 36°C dans la capitale et à Daegu, 33°C à Gangneung et Busan, 37°C à Jeonju ainsi que 35°C à Gwangju. La maximale est attendue à Daejeon avec 38°C.A noter que pour de nombreuses régions, la température ressentie ne descend pas en dessous des 30°C au cours de la nuit, la qualifiant de supertropicale.Du côté du ciel, rien à signaler, le soleil brillera bien haut toute la journée.