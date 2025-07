Consultations commerciales : le ministre sud-coréen des Finances discute avec le secrétaire américain au Commerce

Photo : YONHAP News

Mardi, à trois jours de l’entrée en vigueur des tarifs douaniers américains, le ministre sud-coréen des Finances et vice-Premier ministre à l’Economie, Koo Yun-cheol, a tenu des discussions commerciales avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, à Washington. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère dans un communiqué.Le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, Kim Jung-kwan, et le ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo, ont également participé à ces négociations qui ont duré deux heures. Kim avait déjà eu plusieurs entretiens avec Lutnick, mais celui-ci était le premier impliquant le plus haut responsable sud-coréen des finances et de l’économie.A son arrivée à l’aéroport international de Dulles, près de Washington, Koo avait déclaré aux journalistes qu’il était venu rencontrer le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent. Avant d'affirmer qu’il s’efforcerait de défendre au mieux les intérêts de la Corée du Sud tout en mettant en avant les propositions de coopération économique, notamment dans le domaine de la construction navale. Leur entrevue doit se tenir ce jeudi dans la capitale américaine.