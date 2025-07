Thaïlande-Cambodge : Séoul salue l'accord de cessez-le-feu

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a salué la décision de la Thaïlande et du Cambodge de conclure un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Dans un communiqué publié mardi soir, son ministère des Affaires étrangères a exprimé l’espoir que toutes les parties concernées le respectent, afin que le différend soit résolu de manière pacifique.Séoul a également mis en valeur les efforts diplomatiques de plusieurs acteurs. En premier lieu la Malaisie, qui a organisé la réunion spéciale en tant que président de l’Asean, l’Association des nations du Sud-est asiatique. Mais aussi les Etats-Unis, qui ont joué un rôle important dans l’obtention de l’accord.Pour rappel, les deux pays d’Asie du Sud-est, qui se disputent depuis longtemps la souveraineté de certains sites historiques situés près de leur frontière, s’affrontaient militairement depuis le 24 juillet. Ces combats ont fait 35 morts et plus de 140 blessés. Ils se sont réunis le 28 à Kuala Lumpur en présence de médiateurs comme les Etats-Unis et la Chine, et sont parvenus à s’entendre pour mettre fin aux combats.