FMI : révision à la baisse de la croissance sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud. Dans son rapport de juillet, publié hier, il prévoit une hausse de son PIB de seulement 0,8 % cette année, contre 1 % estimé en avril dernier. Cette révision laisse entendre que l'effet du premier budget supplémentaire mis en œuvre depuis mai, ne se fait pas encore sentir.Pour 2026, l’institution a relevé son pronostic à 1,8 % (+0,4 %) pour le pays du Matin clair. Ce chiffre dépasse ceux de principaux organismes comme la Banque de Corée (BOK), le Korea Developement Institute (KDI) et la Banque asiatique de développement (ADB), qui estiment la croissance autour de 1,6 %.Selon Rahul Anand, chef de mission du FMI pour la Corée du Sud, la révision à la baisse pour cette année s’explique par des faibles performances économiques au premier semestre, liées à l’incertitude politique intérieure et aux tensions commerciales mondiales. Quant à l’amélioration prévue pour 2026, elle repose sur un redressement progressif de l’économie dans un climat politique plus stable.