Corée du Sud-Japon : les chefs de la diplomatie se rencontrent à Tokyo

Photo : YONHAP News

Huit jours après sa prise de fonction, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, s’est rendu hier à Tokyo afin de rencontrer son homologue japonais, Takeshi Iwaya. Pour son premier déplacement à l’étranger, il a choisi de se rendre au Japon avant les Etats-Unis, une démarche inédite.Lors de leur entretien, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de coopération bilatérale en faveur d’une relation tournée vers l’avenir. Cho a souligné que le gouvernement de Lee Jae Myung souhaitait fonder sa politique diplomatique sur le pragmatisme et approfondir les liens avec les pays partenaires.Iwaya, de son côté, a salué le fait de choisir l’archipel comme première destination, affirmant que, dans le contexte stratégique actuel, la coordination entre Séoul et Tokyo, ainsi que celle trilatérale avec Washington, devenaient de plus en plus cruciales.Tout en reconnaissant que la situation internationale traversait une période de bouleversements, les deux hommes sont convenus que leurs pays devaient faire face ensemble aux défis communs dans une logique d’intérêt mutuel.Le chef de la diplomatie du pays du Matin clair doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre nippon, Shigeru Ishiba, avant de rallier Washington. Il y tiendra, demain, une réunion avec le secrétaire d’Etat Marco Rubio.Parallèlement, la délégation nippone de l'Union des parlementaires Corée du Sud-Japon, conduite par l’ancien Premier ministre, Yoshihide Suga, est attendue à Séoul aujourd'hui pour une rencontre avec le président sud-coréen.