Disparition de l'alpiniste légendaire Heo Young-ho

Photo : KBS News

Heo Young-ho, figure emblématique de l’alpinisme, s’est éteint à l’âge de 71 ans, après un combat de huit mois contre un cancer des voies biliaires.En 1987, il avait marqué l’histoire en devenant le premier sud-Coréen à atteindre le sommet de l’Everest en hiver. Il est également connu pour être le premier au monde à avoir atteint les trois pôles, l’Everest, le pôle Sud et le pôle Nord, ainsi que les plus hauts sommets des sept continents.Heo détient également plusieurs records nationaux. Il a réussi l’ascension du Toit du monde à six reprises, et l’a aussi escaladé en 2017, à l’âge de 63 ans, devenant ainsi le sud-Coréen le plus âgé à accompli cet exploit.En reconnaissance de sa carrière exceptionnelle, le gouvernement lui a remis plusieurs distinctions honorifiques, dont la médaille Cheongnyong ou Dragon bleu en 1996. Il s’agit de la plus haute décoration de l’ordre du Mérite sportif.