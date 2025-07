Espérance de vie : les sud-Coréens vivent en moyenne 83,5 ans

Photo : YONHAP News

L'espérance de vie des sud-Coréens atteint 83,5 ans, soit 2,4 ans de plus que la moyenne des pays de l’OCDE. C'est ce que révèle un rapport publié aujourd'hui par le ministère de la Santé et du Bien-être. La Corée du Sud se classe ainsi au 5e rang parmi les 38 membres de l'organisation, derrière la Suisse, le Japon, l’Espagne et Israël.En revanche, le taux de suicide reste le plus élevé, avec 23,2 pour 100 000 habitants en 2022. Ce chiffre continue de reculer avec une baisse de 7,1 personnes sur dix ans.Autre fait notable : les sud-Coréens se rendent chez le médecin 18 fois par an en moyenne. Soit le plus souvent parmi les nations de l’OCDE. Côté personnel médical, le pays du Matin clair compte seulement 2,7 médecins pour 1 000 habitants, soit le deuxième taux le plus bas. En revanche, il dispose d'un grand nombre de lits d’hôpital avec 12,6 pour 1 000 habitants, soit près de trois fois la moyenne.Concernant la consommation de tabac, 15,3 % des personnes de plus de 15 ans fument tous les jours, un chiffre similaire à la moyenne. La consommation d’alcool est un peu plus faible que la moyenne annuelle avec 7,8 litres.Enfin, la proportion d’individus en surpoids ou obèses est la deuxième plus basse, juste après le Japon. Toutefois, cette part est en hausse, passant de 31,5 % en 2013 à 36,5 % en 2023.