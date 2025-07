Lee annonce la création d’un fonds national pour soutenir les industries d’avenir

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu ce mercredi la troisième réunion d'urgence visant à faire le point sur la situation économique du pays. Lee Jae Myung a d'abord déclaré transformer cette rencontre en un groupe de travail chargé d’identifier et de mettre en œuvre les stratégies de croissance, sous la direction du vice-Premier ministre à l’Economie.Le chef de l’Etat a ensuite annoncé son projet de création d’un fonds national auquel participeraient les entreprises et les citoyens, pour un montant de plus de 100 000 milliards de wons, soit environ 62 milliards d’euros. Son objectif est de redynamiser les activités des compagnies et à instaurer un environnement favorable aux investissements. Cette enveloppe sera notamment destinée à soutenir les secteurs stratégiques d’avenir tels que l’intelligence artificielle (IA) et les énergies renouvelables.Par ailleurs, le dirigeant a exprimé sa volonté d’empêcher le rétrécissement des affaires des entreprises, lié à l’excès de sanctions économiques à leur encontre. En particulier, il a pointé la multiplication des condamnations pour abus de confiance, qui, selon lui, participent à restreindre l’activité économique. Il prévoit ainsi de mettre en place un groupe de travail chargé de revoir le système de sanctions.Enfin, Lee a insisté sur l’importance du développement régional équilibré, promettant un soutien accru aux zones rurales touchées par le déclin démographique, comme c’est le cas, par exemple, avec la distribution différenciée de coupons de consommation actuellement en cours.