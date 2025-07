Droits de douane : les Etats-Unis exigent une proposition définitive de Séoul, Koo Yun-cheol arrive à Washington

Photo : KBS News

A deux jours de l’entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains, la pression de Washington ne cesse de croître. Son secrétaire au Commerce, qui a rencontré la délégation sud-coréenne trois fois ces derniers jours, a revendiqué une proposition optimale et définitive.Howard Lutnick a affirmé que, l’administration Trump ayant déjà conclu des accords avec l’Union européenne et le Japon, la Corée du Sud devait la convaincre de l’intérêt d’un nouveau traité spécifique. Avant d’ajouter que tout devait être mis sur la table pour sa proposition finale.De son côté, Donald Trump a laissé entendre mardi que les négociations douanières ne se termineront pas tout de suite. Aux journalistes de la Maison Blanche, à la question sur la possibilité de finaliser un accord avec le pays du Matin clair, il a répondu que les droits de douane ne seraient pas réglés dès aujourd’hui, mais que son pays devenait très riche comme il le voulait.Dans ce contexte, le ministre des Finances et vice-Premier ministre à l’Economie, Koo Yun-cheol, s’est entretenu avec Lutnick dans la capitale américaine. C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui le ministère dans un communiqué. Celui du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, Kim Jung-kwan, et le ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo, ont également participé à ces négociations. Cette rencontre était la première impliquant le plus haut responsable sud-coréen des finances et de l’économie.