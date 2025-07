Séisme au large de la Russie : tsunamis observés au Japon

Photo : YONHAP News

Un séisme de magnitude 8,7 est survenu, ce matin à 8h25, au large de la région russe du Kamtchatka. Juste après la secousse, l’Agence météorologique japonaise a émis une alerte au tsunami pour les côtes pacifiques de l’archipel, de Hokkaido à Kyushu, avec des vagues attendues entre 1 et 3 mètres. Selon la NHK, la radio-télévision publique japonaise, le gouvernement a ordonné des évacuations d’urgence. A 10h30, des vagues de 30 centimètres ont été recensées sur la côte est de Hokkaido. Aucun dégât n'a été signalé pour le moment.Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique (PTWC) a également mis en garde contre des vagues pouvant atteindre 3 mètres à Guam et à Hawaï. Des tsunamis hauts de 30 centimètres à 1 mètre sont également possibles sur certaines côtes des Philippines, des îles Marshall, de Palau et de la Micronésie.En Corée, un tsunami de moins de 0,3 m était prévu.D'après le centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM), l’épicentre du séisme se situait à environ 136 km au sud-est de Kamtchatski, à une profondeur de 19 kilomètres.