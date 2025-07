Le ministre de la Défense va se rendre en Pologne

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense Ahn Gyu-back doit se rendre ce jeudi en Pologne pour une visite de trois jours. Il s’agit de son premier déplacement à l’étranger depuis sa prise de fonction. Selon son ministère, le 1er août, il doit assister en compagnie de son homologue polonais, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, à la cérémonie de signature du second contrat de vente des chars de combat K-2.Cet accord de défense a été conclu au début du mois pour un montant d'environ 5,4 milliards d’euros. Ce qui constitue le plus important jamais signé par la Corée du Sud. Sur les 180 chars concernés, 117 seront produits par l’entreprise sud-coréenne Hyundai Rotem. Le reste, localement, par le groupe public d’armement polonais PGZ. D’un volume équivalent au premier contrat, sa valeur a néanmoins presque doublé en raison du développement du K-2PL et sa production locale.A Varsovie, Ahn s’entretiendra également avec Kosiniak-Kamysz. Leurs discussions porteront sur la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de l’armement.