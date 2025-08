Photo : YONHAP News

Pour son dernier jour, le mois de juillet se termine comme il avait commencé : dans la chaleur. Les températures ne faiblissent pas et l’alerte canicule est toujours en vigueur. Ce matin, il fait 29°C à Séoul, 27°C à Daejeon, 26°C à Jeonju, Gwangju, Daegu et Gangneung ainsi que 28°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 36°C dans la capitale, à Daejeon, Jeonju et Daegu, 35°C à Gwangju, 33°C à Gangneung ainsi que 32°C à Busan.De son côté, le ciel sera partagé ce jeudi. Des nuages recouvriront le nord du pays et l’île de Jeju. Le reste du territoire sera ensoleillé toute la journée.