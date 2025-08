Les émissaires spéciaux de Lee Jae Myung en Pologne et au Vietnam

Photo : YONHAP News

Le président de la République continue d’envoyer ses émissaires spéciaux à l’étranger. Une délégation de trois députés du Minjoo, la formation au pouvoir, avec à sa tête Park Jie-won, s’est rendue en Pologne lundi et mardi. Elle y a été reçue notamment par le vice-ministre de la Défense, Pawel Bejda, et le chef de la diplomatie, Radosław Sikorski.Bejda a souligné l’importance de la poursuite de la communication entre les deux pays pour pérenniser leur partenariat d’armement. Il a en particulier évoqué le deuxième contrat de défense, dont la signature est imminente, en vertu duquel Varsovie importera de nouveaux chars sud-coréens K-2, et Séoul lui transférera ses technologies en la matière. Selon lui, cet accord intensifiera la coopération « profitable aux deux parties » dans cette filière.La rencontre avec Sikorski a elle aussi été largement consacrée à la collaboration dans ce domaine. Le ministre et les envoyés présidentiels se sont alors mis d’accord pour l’affermir aussi dans d’autres secteurs, tels que l’économie, l’énergie et les infrastructures. Les émissaires sud-coréens en ont profité pour remettre à leur hôte une lettre personnelle de Lee Jae Myung, adressée au Premier ministre, Donald Tusk.D’autres représentants spéciaux du chef de l’Etat sud-coréen se sont, quant à eux, déplacés au Vietnam du 28 au 30 juillet. Conduits par l’ancien député du PPP, la principale formation de l’opposition, Park Chang-dal, ils ont été reçus par le président Luong Cuong et le secrétaire général du Parti communiste (PCV), To Lam, entre autres.A cette occasion, la délégation sud-coréenne a invité Cuong et nombreux chefs d’entreprises vietnamiens à se rendre en Corée du Sud pour la réussite du prochain sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), prévu cet automne à Gyeongju.Lors de l’échange avec Lam, les émissaires du pays du Matin clair ont transmis la volonté de Séoul de continuer à travailler main dans la main avec Hanöi pour le développement des deux nations. Avant d’exhorter le Vietnam à envisager favorablement la participation des entreprises sud-coréennes à ses principaux projets d’infrastructures, dont ceux de train à grande vitesse Nord-Sud et de centrales nucléaires.