Droits de douane américains : Lee Jae Myung précise les conditions de l'accord

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé ce matin, dans un message publié sur Facebook, qu’un accord avait été conclu avec l’administration Trump sur les droits de douane. D’après Lee Jae Myung, celui-ci permettait d’éliminer les incertitudes dans le cadre des exportations, et de créer des conditions favorables pour que la Corée du Sud puisse concurrencer les principaux pays dans des conditions égales ou supérieures.Le chef de l’Etat a expliqué que le fonds de 350 milliards de dollars inclus dans l’accord commercial vise à renforcer la coopération bilatérale dans les industries stratégiques. Il servira à soutenir l’implantation des entreprises sud-coréennes sur le marché américain dans les secteurs où le pays du Matin clair possède un avantage, tels que la construction navale et les semi-conducteurs.Lee a affirmé que le gouvernement a mené les négociations en plaçant l’intérêt national en priorité. Avant d’estimer que cette entente était le fruit de la concordance entre l’intérêt de Washington pour relancer leur industrie manufacturière et la volonté de Séoul de renforcer la compétitivité de ses entreprises aux Etats-Unis. Il a enfin exprimé l’espoir que cet accord devienne une occasion de consolider davantage la coopération industrielle et l’alliance bilatérales.