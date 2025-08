Jour de la Libération : concert de K-Music en plein cœur de New York

Photo : YONHAP News

A l'approche du 80e anniversaire du Jour de la Libération de la Corée du joug japonais, le 15 août, le Centre culturel coréen de New York a annoncé, mercredi, qu’il préparait un concert intitulé « K-Music Night ». Il sera organisé le 6 août au soir, au parc Damrosch du Lincoln Center à Manhattan, en collaboration avec ce dernier et le Centre de New York de l’Agence coréenne des contenus créatifs (KOCCA).A cette occasion, le groupe légendaire de la musique populaire coréenne Kim Chang-wan Band, ainsi que Touched et Monday Feeling monteront sur scène.Cet événement est gratuit et l’entrée se fera par ordre d’arrivée, sans réservation préalable. Néanmoins, a partir du 4 août, il sera possible de réserver un accès prioritaire sur le site du Lincoln Center.