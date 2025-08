Premier échange téléphonique entre les ministres de la Défense sud-coréen et américain

Photo : YONHAP News

Une semaine après sa prise de fonction, le ministre sud-coréen de la Défense s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec son homologue américain. L’occasion pour eux de réaffirmer la solidité de l’alliance bilatérale et de la posture de défense combinée.Ahn Gyu-back a alors déclaré à Pete Hegseth ressentir une grande responsabilité de porter à un niveau plus élevé les relations Séoul-Washington, vieilles de plus de 70 ans, et ce en tant que premier chef de la défense du gouvernement de Lee Jae Myung. Il a alors qualifié cette alliance de celle de sang, inséparable comme les deux roues d'un même essieu. Avant de souhaiter travailler en étroite coopération avec son interlocuteur en vue de l’approfondir encore davantage et d’en faire une alliance globale et stratégique, orientée vers l’avenir.Le chef du Pentagone a lui aussi reconfirmé l’engagement indéfectible de Washington envers la défense de la Corée du Sud.Les deux hommes sont ensuite convenus de maintenir leur collaboration face aux menaces de Pyongyang et son rapprochement militaire avec Moscou, ainsi que de renforcer la dissuasion élargie. Ils ont en outre promis de poursuivre les consultations visant à moderniser les relations bilatérales de manière à ce qu’elles soient mutuellement bénéfiques et d’étendre la coopération à divers domaines, dont la maintenance et l'entretien des navires (MRO) ou encore les sciences et les technologies de pointe.