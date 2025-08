Photo : YONHAP News

En juin, la production industrielle et la consommation ont respectivement augmenté de 1,2 et 0,5 % sur un mois. A l’inverse, les investissements ont reculé de 3,7 %. C’est ce que montrent les chiffres communiqués aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).La bonne tenue de l’activité industrielle peut s’expliquer par la progression des semi-conducteurs, des automobiles ainsi que des finances et assurances, entre autres. En ce qui concerne la consommation, les ventes au détail de vêtements et de produits cosmétiques ont bondi.Enfin, s’agissant des investissements, ils ont plus particulièrement diminué dans les équipements de transport.