Samsung Electronics : baisse du bénéfice d’exploitation au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Le bénéfice d’exploitation de Samsung Electronics pour le deuxième trimestre 2025 a atteint 4 676 milliards de wons ou 2,9 milliards d’euros, soit une baisse de 55 % en glissement annuel. Il s’agit d’un chiffre inférieur de 21,4 % aux prévisions du marché. C'est ce qui ressort des résultats provisoires publiés ce matin par le géant sud-coréen de l'électronique.Son chiffre d’affaires a légèrement progressé de 0,67 % pour s’établir à un peu plus 74 000 milliards de wons ou 47 milliards d’euros. En revanche, son bénéfice net a chuté de 48 %.La division DS, chargée du secteur des semi-conducteurs, a enregistré un chiffre d’affaires d’un peu moins de 28 000 milliards de wons ou 17,6 milliards d’euros et un bénéfice d’exploitation de 251 millions d’euros, soit le plus bas niveau depuis le quatrième trimestre 2023. Malgré une augmentation de 11 % du chiffre d’affaires par rapport au trimestre précédent, grâce à la croissance des ventes de mémoires à haute valeur ajoutée pour serveurs, le bénéfice d’exploitation a diminué de 503 millions d’euros en raison des provisions liées aux stocks.De son côté, la division DX, qui couvre notamment les produits électroniques ainsi que les TI et les communications mobiles, a affiché un chiffre d’affaires de 27,4 milliards d’euros (-16 %). Le bénéfice d’exploitation a atteint 2 milliards d’euros, soit une baisse de 880 millions.