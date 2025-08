Droits de douanes américains : le Bureau présidentiel présente les détails de l’accord

Photo : YONHAP News

Lors d’un point presse d’urgence ce matin, le directeur chargé des politiques du Bureau présidentiel a précisé les détails de l’accord conclu avec les Etats-Unis pour fixer les droits de douane réciproques à 15 %.Kim Yong-beom a indiqué que les tarifs douaniers sur les voitures « made in Korea » sont également réduits à 15 %. Concernant les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, il a souligné que le taux fixé n’est pas désavantageux par rapport aux autres pays et que la Corée du Sud bénéficiera du statut de nation la plus favorisée. Avant d’expliquer qu’aucune ouverture supplémentaire n’avait été incluse pour les marchés domestiques du riz et du bœuf.Dans le cadre de cette entente, un fonds de 350 milliards de dollars sera constitué, dont 150 milliards seront consacrés à l’ensemble du secteur de la construction navale. Le reste sera à destination des secteurs dans lesquels les entreprises sud-coréennes sont compétitives, tels que les semi-conducteurs et les centrales nucléaires.Par ailleurs, concernant la rencontre au sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump, annoncée par le président américain sur Truth Social, Kim a fait savoir que la date précise serait bientôt négociée par les lignes diplomatiques.