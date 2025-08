Séoul supprime la directive limitant les contacts civils intercoréens

Photo : YONHAP News

Nouveau geste d’apaisement du gouvernement de Lee Jae Myung envers Pyongyang. Séoul a supprimé hier une directive restreignant les contacts de ses ressortissants avec les nord-Coréens. C’est le ministre de la Réunification, Chung Dong-young, qui a fait cette annonce aujourd’hui, lors d’un bref échange avec les journalistes.Cette règle interne de son ministère portait sur les motifs pour lesquels des demandes de contact avec les habitants du pays communiste pouvaient être rejetées. Elle avait été instaurée selon la loi relative aux échanges et à la coopération entre les deux Corées. Théoriquement, les sud-Coréens n’avaient qu’à déclarer leurs rencontres, mais en réalité, ils devaient obtenir l’autorisation du ministère qui pouvait prendre des décisions de manière arbitraire. Avec l’abolition de la directive, les contacts peuvent se faire librement.Chung a également manifesté son intention d’amender la loi sur les échanges et la coopération Nord-Sud, et ce afin d’empêcher tous les gouvernements, que ce soit progressiste ou conservateur, de l’abuser.Par ailleurs, le ministre a affirmé que la question du réajustement des prochains exercices militaires sud-coréano-américains serait discutée au cours de la nouvelle réunion du Conseil présidentiel de sécurité nationale, la semaine prochaine. La manœuvre combinée « Ulchi Freedom Shield » doit débuter, en principe, à la mi-août.