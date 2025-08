8,8 millions d’étrangers ont visité la Corée du Sud au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Au premier semestre, la Corée du Sud a accueilli 8,83 millions de touristes étrangers. Il s’agit d’une hausse de 14,6 % en glissement annuel. C’est ce que révèlent les données publiées ce matin par l’Office national du tourisme sud-coréen (KTO). Ce chiffre dépasse légèrement le niveau enregistré entre janvier et juin 2019, avant la pandémie de COVID-19.Par nationalité, les Chinois étaient les plus nombreux avec 2,53 millions, suivis des Japonais, de Taïwanais, des Américains et des Philippins.Sur la même période, 14,5 millions de sud-Coréens ont voyagé hors des frontières, retrouvant 97 % du niveau de 2019.Pour le seul mois de juin, 1,62 million d’étrangers ont visité le pays du Matin clair, en augmentation de 14,2 % sur un an. Dans le même temps, 2,2 millions de sud-Coréens sont sortis du territoire.