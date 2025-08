Droits de douane américains : l’automobile, l'agriculture et la construction navale saluent l’accord

Photo : KBS News

Après la conclusion de l'accord commercial entre Séoul et Washington, le secteur automobile sud-coréen a salué la baisse des droits de douane à 15 %, contre 25 % annoncé il y a quatre mois. Hyundai Motor et sa filiale Kia Motors ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement et le Parlement sud-coréens pour les efforts déployés afin de résoudre cette question.Le domaine de la construction navale s’est également montré enthousiaste face aux mesures, telles que la création d’un fonds de coopération de 150 milliards de dollars et de l’élargissement des partenariats bilatéraux. Un représentant a affirmé que cet accord permettrait d’ouvrir le marché américain, jusqu’ici centré sur la construction nationale.Les industriels des semi-conducteurs et pharmaceutiques sont également rassurés par le fait qu’ils bénéficieront du statut de nation la plus favorisée. Samsung Electronics, de son côté, a déclaré que la conclusion de l’accord a permis de réduire les incertitudes.Les organisations paysannes et citoyennes ont salué la décision de ne pas ouvrir davantage les marchés du riz et du bœuf, estimant que l'exécutif est parvenu à contenir en grande partie la menace d’une libéralisation accrue de l’agriculture.En revanche, le secteur sidérurgique observe attentivement l’évolution de la situation, après l'annonce du maintien d’un taux de 50 %.