Séoul et Washington s’accordent sur un tarif douanier de 15 %

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont trouvé, ce jeudi, un accord commercial. Tôt, ce matin, Donald Trump a annoncé, sur Truth Social, que les droits de douane réciproques visant le pays du Matin clair ont été abaissés de 25 à 15 %, en échange notamment d’un investissement sud-coréen de 350 milliards de dollars. Avant d’ajouter qu’il tiendrait un sommet avec son homologue sud-coréen à la Maison Blanche, dans les deux semaines à venir.Lee Jae Myung a réagi sur les réseaux sociaux en affirmant que le gouvernement sud-coréen avait mené les négociations en plaçant l’intérêt national en priorité. Il a déclaré que cette entente était le fruit de la concordance entre l’intérêt de Washington pour relancer son industrie manufacturière et la volonté de Séoul de renforcer la compétitivité de ses entreprises aux USA. Avant d’exprimer l’espoir qu’elle devienne une occasion de consolider davantage la coopération industrielle et l’alliance bilatérales.Toujours à Séoul. Dans la matinée, lors d’un point presse d’urgence, le directeur chargé des politiques du Bureau présidentiel a dévoilé les détails de l’accord. Il a expliqué que le taux appliqué était identique à celui pour l’Union européenne et le Japon. Kim Yong-beom a ensuite regretté que celui imposé aux voitures « made in Korea » soit similaire alors que les sud-Coréens souhaitaient 12,5 %. A propos des semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, il a souligné que le pays du Matin clair n’était pas désavantagé par rapport aux autres et qu’il bénéficiera du statut de nation la plus favorisée. Avant d’expliquer qu’aucune ouverture supplémentaire n’avait été incluse pour les marchés domestiques du riz et du bœuf.Le haut fonctionnaire est également revenu sur l’investissement sud-coréen de 350 milliards de dollars, dont 150 seront consacrés à l’ensemble du secteur de la construction navale. Le reste sera à destination des secteurs dans lesquels les entreprises sud-coréennes sont compétitives. A savoir les semi-conducteurs et les centrales nucléaires.Concernant le premier sommet Lee-Trump, la présidence a fait savoir que la date sera déterminée à travers les canaux diplomatiques. Au cours de leur tête-à-tête, les deux hommes devraient vérifier les détails des investissements et évoquer le partage des coûts du stationnement des GI’s sur la péninsule.Par ailleurs, depuis Washington, le vice-Premier ministre Koo Yun-cheol s’est particulièrement réjoui de la coopération navale, nommée « MASGA : Make American Shipbuilding Great Again ».