Droits de douane américains : la majorité et l’opposition divisées

Photo : KBS News

L’accord commercial conclu avec l’administration Trump suscite des réactions divergentes entre la majorité et l’opposition en Corée du Sud. Le porte-parole du Minjoo, Park Sang-hyuk a déclaré que l’intérêt national était placé en priorité lors des négociations, et que l'entente avait permis de dissiper les incertitudes qui pesaient sur l'économie nationale.Kim Byung-kee, chef par intérim du parti présidentiel, quant à lui, a estimé que le gouvernement de Lee Jae Myung a répondu aux attentes du peuple, affirmant que l’alliance Séoul-Washington en sortirait renforcée, ainsi que leur coopération industrielle.Concernant la décision de ne pas ouvrir davantage le marché agricole, annoncé par le Bureau présidentiel, il a souligné que l'exécutif est parvenu à assurer la survie des agriculteurs et la sécurité alimentaire nationale.En revanche, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a reproché d'avoir trop cédé dans les discussions. Le président de son groupe parlementaire, Song Eon-seok, a jugé que si l’application d’un taux de 15 %, équivalent à ceux du Japon et de l’Union européenne était convenable, les investissements aux Etats-Unis à hauteur de 350 milliards de dollars, ainsi que les importations d’énergie de 100 milliards de dollars, étaient excessifs.Par ailleurs, en évoquant les propos de Donald Trump sur les réseaux sociaux, selon lesquels la Corée du Sud allait ouvrir son marché agricole, Song a demandé au gouvernement de clarifier si d’autres produits, en dehors du riz et du bœuf, verront leurs importations augmentées