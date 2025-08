Photo : YONHAP News

Le mois d’août commence et s’inscrit dans la continuité du mois de juillet. La canicule est toujours présente en Corée du Sud et la situation ne devrait pas évoluer durant les prochains jours. Ce vendredi matin, il fait 28°C à Séoul, 25°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 26°C à Gangneung et Busan, ainsi que 24°C à Daegu. Cet après-midi, il est attendu 36°C dans la capitale, à Daejeon et Daegu, 37°C à Jeonju, 35°C à Gwangju ainsi que 32°C à Busan et Gangneung.De son côté, le ciel sera partiellement nuageux avec de rares averses dans les montagnes du Gangwon. Ce week-end, les nuages s’installeront progressivement sur le territoire avant un début de semaine pluvieux.