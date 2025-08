Woo Won-shik rentre de Suisse

Photo : YONHAP News

Le président de l'Assemblée nationale est rentré à Séoul après avoir assisté à la Conférence mondiale des présidents de parlement, tenue du 24 au 31 juillet à Genève. Woo Won-shik y a appelé chaque pays à soutenir la paix dans la péninsule coréenne et mentionné la loi martiale ratée du 3 décembre pour souligner l'importance de la participation des citoyens et du rôle du corps législatif. Avant d’ajouter que les parlements devaient renforcer leurs actions pour faire face au changement climatique et atteindre la neutralité carbone.Précédemment, Woo s'était rendu, le 24 juillet, à Bucarest en Roumanie afin d’y rencontrer le chef de l’Etat Nicușor Dan et les présidents de la Chambre des députés et du Sénat. Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans la défense et l'énergie nucléaire.Par ailleurs, l’occupant du Perchoir a publié sur Facebook, jeudi, un message concernant la conclusion des négociations douanières entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Il a déclaré que le nouveau gouvernement avait réussi à obtenir un accord en priorisant l'intérêt national. Avant d’affirmer que l'Assemblée nationale communiquerait avec l’exécutif pour fournir le soutien nécessaire.