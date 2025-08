Premier tête-à-tête entre Cho Hyun et Marco Rubio

Photo : YONHAP News

En déplacement à Washington, le ministre des Affaires étrangères, Cho Hyun, a été reçu hier par son homologue américain, Marco Rubio, pour un premier entretien bilatéral depuis sa prise de fonction, le 19 juillet.Dans un communiqué publié à l’issue de leur rencontre, le département d’Etat américain a annoncé que les deux hommes avaient réaffirmé leur volonté de dénucléariser la Corée du Nord de manière complète et de mettre en œuvre scrupuleusement les sanctions internationales à son encontre. Ils ont également exprimé leur profonde préoccupation face à l’accroissement de sa coopération militaire avec la Russie.Cho et Rubio ont également évoqué l’importance de faire avancer la collaboration trilatérale avec le Japon, qui joue un rôle essentiel dans la dissuasion des menaces sécuritaires régionales, ainsi que de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Avant de se réjouir de la solidité de l’alliance Séoul-Washington qui, depuis plus de 70 ans, sert de pivot pour la paix, la sécurité et la prospérité dans la péninsule comme dans la région indo-pacifique. Ils ont ainsi affiché leur soutien à leur objectif commun de consolider davantage ces relations via la posture de défense combinée et la dissuasion élargie américaine.Leurs discussions ont également porté sur l’accord commercial trouvé hier, qu’ils ont salué, sur les chaînes d’approvisionnement et la coopération en matière de nouvelles technologies.Après ce tête-à-tête, le chef de la diplomatie sud-coréenne a eu un échange avec les correspondants de son pays, basés dans la capitale américaine. Il a alors déclaré avoir eu une conversation « constructive » avec son hôte. Avant de préciser que les deux parties ont commencé à coordonner les détails du premier sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump, qui l’a invité hier à la Maison Blanche dans les deux semaines.