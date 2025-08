Maison Bleue : suspension temporaire des visites

Photo : YONHAP News

Les visites de la Cheongwadae sont temporairement suspendues dès aujourd’hui. La Maison Bleue qui a servis de palais présidentiel jusqu’à Moon Jae-in avait été entièrement ouverte au public le 10 mai 2022 avec le début du mandat de Yoon Suk Yeol, qui l’avait quittée pour s'installer à Yongsan. Cette fermeture est due à des inspections complètes de sécurité avant le retour du nouveau dirigeant, Lee Jae Myung, cette année.Si son ouverture laissait espérer une revitalisation du commerce local avec un impact économique d’au moins 200 milliards de wons par an, soit 125 millions d’euros, les avis sont partagés. Avec le temps, le nombre de visiteurs a diminué. En trois ans et deux mois, il s’élève à 8,5 millions. En revanche, le budget alloué à sa gestion et son fonctionnement a augmenté de manière constante pour atteindre 63 milliards de wons, soit 39 millions d’euros. Les dommages aux biens culturels causés par les touristes ont également été soulevés.Une fois le réaménagement achevé, les visites devraient reprendre de manière limitée.