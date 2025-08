Bons de consommation : le taux de distribution dépasse les 90 %

Photo : YONHAP News

Les demandes pour les bons de consommation distribués par le gouvernement, afin de relancer l'économie nationale, ont déjà été effectuées par 90 % des citoyens éligibles. Selon le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, du 21 au 31 juillet, 8 237 milliards de wons, soit 5,15 milliards d’euros, ont ainsi été versés à 45,5 millions de personnes.Par ville, le taux est le plus élevé à Incheon (92,1 %), suivi de Sejong (91,8 %) et de Gwangju (91,2 %). Par région, le Jeolla du Sud a enregistré le niveau le plus bas (87,7 %).En ce qui concerne les méthodes de versement, environ 32 millions des bénéficiaires ont opté pour la carte de crédit ou de débit, 7,1 millions pour les chèques-cadeaux numériques ou sur carte, 5 millions pour la carte prépayée, et enfin, 893 000 pour les bons d’achats en papier.La demande peut être effectuée en ligne ou hors ligne jusqu'au 12 septembre à 18h.