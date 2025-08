Unesco : les Fortifications de la capitale Hanyang sélectionnées pour une demande d'inscription au patrimoine mondial

Les Fortifications de la capitale Hanyang ont été sélectionnées pour une demande d'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. C’est ce qu’a annoncé ce matin l’Administration de l’héritage culturel de Corée.Ces remparts, construits il y a plus de 600 ans, servaient à défendre Hanyang, la capitale de Joseon. Ils se composent de Hanyangdoseong, dit la muraille de Séoul, de la forteresse du mont Bukhan et de la forteresse de Tangchundaeseong. Selon l'Administration, la grande valeur de ces vestiges réside dans leur structure : les trois forteresses ont des fonctions distinctes, mais sont reliées de manière organique.La muraille de Séoul et la forteresse du mont Bukhan avaient déjà tenté, individuellement, d'être inscrites au patrimoine mondial. Sans succès. Cette fois-ci, selon la recommandation de l'organisme patrimonial, la ville de Séoul, le Gyeonggi et la ville de Goyang ont regroupé les trois sites pour soumettre une candidature commune.L'Administration prévoit de déposer le projet de candidature au Centre du patrimoine mondial d'ici septembre et le dossier final en janvier 2026. La décision concernant l'inscription est attendue pour 2027.