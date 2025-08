Cho Hyun reçu par les présidents de deux commissions du Sénat américain

Photo : YONHAP News

A Washington, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a rencontré séparément Roger Wicker et Jim Risch, qui dirigent respectivement la Commission des forces armées et celle des affaires étrangères du Sénat.Cho Hyun leur a annoncé que le gouvernement de Lee Jae Myung accélérerait sa coopération avec les Etats-Unis en matière scientifique et technologique, en particulier pour l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Avant de promettre de faire en sorte que l’alliance bilatérale, fondée sur trois piliers, à savoir la sécurité, l’économie et les sciences et technologies, agisse activement face au changement rapide de l’environnement sécuritaire de la région.En retour, Wicker a souligné l’importance de la coopération entre Washington et ses alliés en vue de dissuader, de façon efficace, les menaces sécuritaires régionales. Le sénateur a également réaffirmé que l’engagement américain envers la défense de la Corée du Sud resterait inébranlable. Il s’agit notamment d’y maintenir les GI’s. Risch est sur la même longueur d’onde. Il a lui aussi reconfirmé que le soutien du Congrès américain à l’alliance bilatérale resterait inchangé.Les propos de ces deux élus républicains devraient rassurer Séoul, puisqu’il a été évoqué la possibilité pour l’administration Trump d’étendre le champ d’activités des troupes américaines stationnées dans le sud de la péninsule au détroit de Taïwan, en cas d’urgence.Dans ce contexte, un haut responsable du gouvernement de Lee a déclaré croire qu’il pourra y avoir une évolution dans le rôle des forces américaines présentes sur le sol sud-coréen. Un changement dû à plusieurs facteurs comme celui de la situation internationale ou encore l’élargissement du rôle stratégique de la Chine. Il a fait cette déclaration lors d’une rencontre à Washington avec les correspondants sud-coréens.