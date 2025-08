Lee Jae Myung considère l’équilibre territorial comme la survie nationale

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a déclaré que davantage d’incitations avaient été attribuées aux régions qu’à la zone métropolitaine de Séoul dans le cadre de la distribution des coupons de consommation. Avant d’ajouter que le gouvernement renforcera ce principe dans les décisions politiques et répartitions budgétaires. Le président a tenu ces propos, ce matin, lors de la réunion avec les gouverneurs des 17 provinces et grandes villes du pays, tenue à Yongsan, précisant que cette mesure visait à maintenir un équilibre territorial.Concernant les bons de consommation, les résidents en dehors de la région capitale ont reçu une aide supplémentaire de 30 000 wons, soit environ 19 euros, tandis que ceux qui vivent dans 84 villes et comtés en déclin démographique ont reçu 50 000 wons de plus.Selon le chef de l'Etat, la croissance centrée sur Séoul et ses alentours a été une stratégie efficace pour le développement du pays par le passé, mais constitue aujourd’hui un frein. L’exécutif estime donc que le développement équilibré du territoire n’est plus un geste de bienveillance, mais une stratégie pour assurer la survie du pays.Lee a souligné que l’autonomie régionale avait largement contribué au progrès de la démocratie, et que le gouvernement central apporterait tout de soutien afin que l’administration locale reflète au maximum la volonté des habitants.