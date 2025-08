Yoon Suk Yeol refuse d’obtempérer au mandat d’amener à son encontre

Photo : YONHAP News

Nouvelle tentative ratée d’extraire Yoon Suk Yeol de sa prison. L’ex-président destitué devait être présenté ce matin à l’équipe du procureur spécial, Min Joong-ki, chargée de faire la lumière sur de multiples accusations portées contre son épouse. Mais aujourd’hui encore, et pour la troisième fois, il a fermement refusé de sortir de sa cellule. Les enquêteurs devaient l’interroger sur un soupçon d’intervention illicite dans la désignation d’une candidate à des législatives partielles de juin 2022.Moon Hong-ju, un adjoint au procureur Min, est arrivé vers 9h au centre de détention de Séoul, où l’ancien chef de l’Etat est incarcéré depuis le 10 juillet, afin d’exécuter le mandat d’amener à son encontre. Mais il a jeté l’éponge deux heures plus tard, face au refus d’obtempérer du détenu.Egalement en lien avec la même allégation, les enquêteurs continuent d’entendre Myung Tae-kyun. Cet intermédiaire politique est accusé d’avoir demandé à l’ex-couple présidentiel d’œuvrer pour que l’ancienne députée, Kim Young-sun, soit désignée candidate dans une circonscription de Changwon, dans le sud-est du pays, lors des législatives partielles. Et ce en contrepartie des sondages d’opinion qu’il a effectués gratuitement pour Yoon, alors en pleine campagne présidentielle la même année.De leur côté, le procureur spécial Cho Eun-suk et son équipe intensifient leurs investigations sur les accusations liées à l’instauration de la loi martiale en décembre. Dans ce cadre, l’ex-ministre de l’Intérieur, Lee Sang-min, en poste au moment des faits, a été mis en détention aujourd’hui.