Droits de douane américains : les négociations se poursuivent sur les détails

Photo : YONHAP News

Bien que Séoul et Washington aient trouvé hier un terrain d'entente sur les droits de douane, les deux parties divergent encore sur plusieurs détails. Ce qui nécessite de nouvelles discussions.Tout d'abord, la Corée du Sud a annoncé qu’elle achèterait 100 milliards de dollars d’énergie américaine, comme du gaz naturel liquéfié, sur une période de quatre ans. Mais le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a parlé de trois ans et demi. Concernant les investissements de 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, celui-ci a déclaré que 90 % des bénéfices leur reviendraient. Le Bureau présidentiel sud-coréen a interprété ce propos controversé comme une intention de réinvestir ces profits sur le sol américain. Ces différences d’interprétation devront ainsi faire l'objet de prochaines négociations.Le gouvernement sud-coréen a indiqué que des discussions techniques se poursuivraient également sur les procédures de quarantaine pour certains produits agricoles et d’élevage, ainsi que sur l’assouplissement des normes de sécurité des voitures « made in USA ».Par ailleurs, des produits exclus de cet accord risquent de subir des conséquences importantes. Notamment, les droits de douane de 50 % sur l’acier et l’aluminium seront maintenus, malgré une demande de réduction de Séoul. Le secteur devrait en souffrir d'autant plus que le Japon, principal concurrent, échappe à ces taxes après avoir racheté la société américaine US Steel.